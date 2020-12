Boccia: "Folle ingiustificabili, meglio un lockdown come in Germania" (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Le foto degli assembramenti mostrano scene ingiustificabili, irrazionali, irresponsabili. Comprendo la voglia delle persone di uscire, ma dovremmo sentire ogni giorno dentro di noi il lutto nazionale”. Così il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia sul ‘Corriere della sera’ dove spiega che la scelta della Germania di fare il lockdown generale è “una scelta che personalmente condivido. Dobbiamo dirci fino in fondo se la pausa natalizia deve servirci a mettere in sicurezza il Paese o se deve essere guidata solo dalla volontà di favorire il business. In questo momento affari e salute non sono conciliabili. E ho il massimo rispetto per chi ha sulle spalle il peso delle attività economiche”. Sugli spostamenti tra i comuni “Conte è sempre stato rigoroso ma ascolta le proposte di tutti. Una cosa è lo spostamento ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Le foto degli assembramenti mostrano scene, irrazionali, irresponsabili. Comprendo la voglia delle persone di uscire, ma dovremmo sentire ogni giorno dentro di noi il lutto nazionale”. Così il ministro degli Affari regionali Francescosul ‘Corriere della sera’ dove spiega che la scelta delladi fare ilgenerale è “una scelta che personalmente condivido. Dobbiamo dirci fino in fondo se la pausa natalizia deve servirci a mettere in sicurezza il Paese o se deve essere guidata solo dalla volontà di favorire il business. In questo momento affari e salute non sono conciliabili. E ho il massimo rispetto per chi ha sulle spalle il peso delle attività economiche”. Sugli spostamenti tra i comuni “Conte è sempre stato rigoroso ma ascolta le proposte di tutti. Una cosa è lo spostamento ...

