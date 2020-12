Augias dall' ambasciatore francese per restituire la Legion d' Onore | Dialogo amaro

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa mattina Corradosi è recato, come anticipato, all’ambasciata di Francia per riconsegnare lad’conferitagli nel 2007. Il giornalista è stato ricevuto a sorpresaChristian Masset, con il quale ha avuto une cordiale”, come definito dastesso. “L’poteva non farlo, ma ha voluto ricevermi nel suo studio meraviglioso in quella che è l’ambasciata più bella del mondo. Ha detto che capisce il mio gesto ma non lo condivide”, ha riportato il giornalista e scrittore ai giornalisti presenti fuori l’ambasciata, “e mi ha ribadito per due volte che la Francia sarà sempre in prima linea per la difesa dei diritti umani”. “Questi”, ha contrabbattuto ...