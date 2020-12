Ancora scontri nel Nagorno Karabakh (Di martedì 15 dicembre 2020) Il cessate il fuoco nella regione contesa ha subito una breve ma brusca interruzione lo scorso fine settimana. A partire dalla giornata di venerdì, infatti, fino a domenica pomeriggio, la presenza delle forze armate russe non ha evitato che esplodessero dei mini-scontri fra azeri e armeni. Gli scontri Nella giornata di venerdì sono avvenuti degli InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 15 dicembre 2020) Il cessate il fuoco nella regione contesa ha subito una breve ma brusca interruzione lo scorso fine settimana. A partire dalla giornata di venerdì, infatti, fino a domenica pomeriggio, la presenza delle forze armate russe non ha evitato che esplodessero dei mini-fra azeri e armeni. GliNella giornata di venerdì sono avvenuti degli InsideOver.

