Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 dicembre 2020)DEL 13 DICEMBREORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-ANCONA RISOLTO IL GUASTO TECNICO ALLA LINEA AVVENUTO IN PRECEDENZA; IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE, RITARDI FINO A 90 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; REGOLARE ANCHE LA CIRCONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’; CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI E DEL NODO DI SCAMBIO DELLA STAZIONE COLOSSEO CON LA METRO B: FINO AL PROSSIMO 10 GENNAIO IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO, CON ULTIME CORSE DEI TRENI ALLE 23.30 DA SAN ...