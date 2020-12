UFC 256 – Deiveson Figueiredo ancora campione sul filo del rasoio!

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 dicembre 2020) UFC 256 è stato un evento pazzesco, che chiude con il botto gli eventi numerati UFC per il 2020. Un pareggio maggioritario fuori dal comune nel main event che conferma così, ma che eleva Brandon Moreno come uno dei migliori pesi mosca al momento. Nel co main event Charles Oliveira dimostra di essere un fenomeno, annulando, annichilendo, un lottatore Tony Ferguson. Negli altri combattimenti tutto è stato grandioso. Incontri imprevedibili ed alcune finalizzazioni fantastiche come quelle di Cub Swanson, Rafael Fiziev e soprattutto Kevin Holland il quale realizza un KO assolutamente atipico, per la sua quinta vittoria consecutiva nel 2020. WHAT a first round! Champion and challenger both finding the mark early! #UFC256 pic.twitter.com/NPkoZr63o8— UFC Europe (@UFCEurope) December 13, 2020 Un primo ...