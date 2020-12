Stash, la prima foto con la figlia commuove il web: impossibile trattenere le lacrime (Di domenica 13 dicembre 2020) Stash ha postato suo social una foto che ha subito scatenato il web, il cantante ha pubblicato ha infatti postato una foto con sua figlia. foto facebookLa gioia di Stash è incontenibile, il 2020 del cantante ha preso una svolta felice potendo accogliere tra le sue braccia l’amata figlia. Sabato 12 dicembre l’ex talento di Amici di Maria Di Maria De Filppi ha raccontato le gioie della sua paternità ai microfoni di Verissimo. Ecco lo scatto che ha commosso il webb, il primo con il cantate e sua figlia. LEGGI ANCHE>>> The Kolors, Stash il retroscena sulla paternità sorprende: “Giulia mi ha odiato” LEGGI ANCHE>>> Stash, perché non può abbracciare sua figlia? Le sue ... Leggi su chenews (Di domenica 13 dicembre 2020)ha postato suo social unache ha subito scatenato il web, il cantante ha pubblicato ha infatti postato unacon suafacebookLa gioia diè incontenibile, il 2020 del cantante ha preso una svolta felice potendo accogliere tra le sue braccia l’amata. Sabato 12 dicembre l’ex talento di Amici di Maria Di Maria De Filppi ha raccontato le gioie della sua paternità ai microfoni di Verissimo. Ecco lo scatto che ha commosso il webb, il primo con il cantate e sua. LEGGI ANCHE>>> The Kolors,il retroscena sulla paternità sorprende: “Giulia mi ha odiato” LEGGI ANCHE>>>, perché non può abbracciare sua? Le sue ...

NOTIZIEWEBLIVE : #Stash (The Kolors) la prima foto con la figlia #Grace - - IsaeChia : #StashFiordispino e la compagna #GiuliaBelmonte ospiti a ‘#Verissimo’ raccontano la scelta del nome della loro prim… - Diregiovani : Stash dei The Kolors a Verissimo non contiene la gioia per l'arrivo della sua prima figlia ?? ?? - solitecanzoni : ora so che c'è verissimo e c'è la prima apparizione di stash in tv da quando è diventato padre, grazie vicina - iamellico : Blind deve arrivare alla finalissima ed esibirsi con #CuoreNero solo per il fatto che è l’unico nella storia di X F… -