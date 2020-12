Se un terreno occupato abusivamente diventa una discarica, chi paga la bonifica? Una sentenza lo chiarisce (Di domenica 13 dicembre 2020) Se degli occupanti sporcaccioni si stabiliscono abusivamente sul mio terreno e lo fanno diventare una discarica di rifiuti, che devo fare se poi, quando se ne vanno, il Comune mi ingiunge di provvedere alla bonifica? E’ quello che è successo a Roma dove, però, il proprietario (una società) prima ha obbedito, ripulendo il terreno; ma subito dopo ha fatto ricorso al Tar chiedendo l’annullamento dell’ingiunzione e di essere risarcito dal Comune di Roma, cui competeva di intervenire. Ma il Tar gli dava torto, dicendo che avrebbe dovuto essere più diligente e porre in essere accorgimenti idonei ad impedire l’accumulo di questi rifiuti, come, in particolare, installare una recinzione; aggiungendo che, comunque, “quando un proprietario bonifica il proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Se degli occupanti sporcaccioni si stabilisconosul mioe lo fannore unadi rifiuti, che devo fare se poi, quando se ne vanno, il Comune mi ingiunge di provvedere alla? E’ quello che è successo a Roma dove, però, il proprietario (una società) prima ha obbedito, ripulendo il; ma subito dopo ha fatto ricorso al Tar chiedendo l’annullamento dell’ingiunzione e di essere risarcito dal Comune di Roma, cui competeva di intervenire. Ma il Tar gli dava torto, dicendo che avrebbe dovuto essere più diligente e porre in essere accorgimenti idonei ad impedire l’accumulo di questi rifiuti, come, in particolare, installare una recinzione; aggiungendo che, comunque, “quando un proprietarioil proprio ...

ilfattoblog : Se un terreno occupato abusivamente diventa una discarica, chi paga la bonifica? Una sentenza lo chiarisce - Saracns74 : L'esercito è l'unico modo: il Trading With The Enemy Act è vivo e vegeto. Il terreno è occupato dai militari per l'… -

Ultime Notizie dalla rete : terreno occupato Se un terreno occupato abusivamente diventa una discarica, chi paga la bonifica? Una sentenza lo chiarisce Il Fatto Quotidiano Nsc, carabinieri costretti a occupare alloggi servizio Per Nsc succede quindi che l'alloggio assegnato a un comandante di stazione "venga occupato solo sulla carta dall'interessato, che deve peraltro pagare le bollette e le altre spese, pur sapendo che no ... Per Nsc succede quindi che l'alloggio assegnato a un comandante di stazione "venga occupato solo sulla carta dall'interessato, che deve peraltro pagare le bollette e le altre spese, pur sapendo che no ...