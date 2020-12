Pallamano | Serie A femminile 2020 | Jomi Salerno capolista | ma in attesa del Brixen

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Nuova giornata dellaA di, che ha una nuova. Approfittando infatti del rinvio della sfida tra Alì Best Espresso Mestrino eSüdtirol, il vero big match del turno, lasi è portata in testa alla classifica, sconfiggendo 35-16 la Cellini Padova, grazie alle 8 reti di Ramona Manojlovic. Colpaccio invece della AC Life Style Erice, che ha superato 28-26 il Pontinia, al termine di una partita dalle mille emozioni, con il Leno che ha impattato in casa contro l’Ariosto Ferrara per 25-25. Colpo di coda delle Guerriere Malo, vittoriose per 30-27 sul Cassano Magnago, attraverso la prova straordinaria di Savica Mrkikj, mentre è stata rinviata anche Mechanic System Oderzo – Santarelli Cingoli. Risultati e ...