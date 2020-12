Novara | mezzo spargisale in un canale | un morto e un ferito

(Di domenica 13 dicembre 2020) commenta Un uomo èe il figlio è rimastoin un incidente a Nebbiuno, in provincia di. Erano a bordo di unche, per cause in corso di accertamento, è finito in un ...

repubblica : Novara, mezzo spargisale esce di strada e si ribalta: operaio muore sotto gli occhi del figlio - Piergiulio58 : Novara, mezzo spargisale esce di strada e si ribalta: operaio muore sotto gli occhi del figlio - la Repubblica - giuvaggio : RT @repubblica: Novara, mezzo spargisale esce di strada e si ribalta: operaio muore sotto gli occhi del figlio [aggiornamento delle 20:12]… - repubblica : Novara, mezzo spargisale esce di strada e si ribalta: operaio muore sotto gli occhi del figlio [aggiornamento delle… - tittimaestra : RT @usarausanu: Novara, mezzo spargisale esce di strada e si ribalta: operaio muore sotto gli occhi del figlio ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Novara mezzo

Una boccata d'ossigeno per tanti. Un passo avanti, non decisivo perché altri stop si potrebbero prevedere più avanti, ma pur sempre un passo avanti.Un uomo è morto e il figlio è rimasto ferito in un incidente a Nebbiuno, in provincia di Novara. Erano a bordo di un mezzo spargisale che, per cause in corso di accertamento, è finito in un canale. Il ...