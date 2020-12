Napoli, Ferlaino prega per Maradona ogni domenica ai Quartieri (Di domenica 13 dicembre 2020) Napoli - Sono passati giorni dalla morte di Diego Armando Maradona , ma i tributi che gli arrivano da tutto il mondo continuano a non fermarsi. In particolar modo da Napoli , città e squadra che, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 dicembre 2020)- Sono passati giorni dalla morte di Diego Armando, ma i tributi che gli arrivano da tutto il mondo continuano a non fermarsi. In particolar modo da, città e squadra che, ...

VIDEO – Maradona, questa mattina Ferlaino è tornato ai Quartieri Spagnoli con il figlio Corrado Ferlaino è tornato ai Quartieri Spagnoli insieme al figlio Giulio per dare ancora un ultimo saluto a Diego Armando Maradona.