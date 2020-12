“Mio fratello tetraplegico dalla nascita correrà la maratona di New York Io spingerò la sua carrozzina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) “Un giorno, durante il lockdown di marzo, mentre stavo vicino a miomi sono accorto che era troppo giù di morale, sembrava essere caduto in depressione. Così mi sono detto che era giunto il momento di fare qualcosa per lui”. Dario Leo ha 37 anni, è un grafico e vive a Bellizzi, in provincia di Salerno. Da otto mesi si allena ogni giorno per raggiungere il suo obiettivo: correre ladi Newdel 2021 spingendo la carrozzina di suoFranco, 51 anni appena compiuti, con tetraparesi spastica. Il lockdown è stato il periodo più duro, “soprattutto per chi, come mio, senza l’aiuto di qualcuno non può fare davvero nulla – racconta Dario a ilfattoquotidiano.it –. Quando gli ho parlato per la prima volta della nostra idea ...