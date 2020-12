Milan Parma 0-1 LIVE: annullata una rete a Castillejo (Di domenica 13 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Milan e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Milan e Parma si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Parma 0-1 MOVIOLA 23? Gol annullato al Milan – Ottimo assist di Brahim Diaz che per Theo Hernandez che immette palla in area e, dopo una prima deviazione di Rebic, è Castillejo a depositare in rete ma l’arbitro aveva segnalato un fuorigioco. 18? Occasione per il Milan – Calhanoglu apre per Theo Hernandez, il suo cross è respinto in corner da Iacoponi 14? Tiro di Calhanoglu – Conclusione da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 23? Gol annullato al– Ottimo assist di Brahim Diaz che per Theo Hernandez che immette palla in area e, dopo una prima deviazione di Rebic, èa depositare inma l’arbitro aveva segnalato un fuorigioco. 18? Occasione per il– Calhanoglu apre per Theo Hernandez, il suo cross è respinto in corner da Iacoponi 14? Tiro di Calhanoglu – Conclusione da ...

AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - AntoVitiello : Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per #Bennacer #Milan - IlPetrolier3 : Quelli del Parma stanno provando in tutti i modi a far segnare il Milan - Mediagol : #Milan-Parma, subito problemi per Pioli: i rossoneri perdono Gabbia per infortunio. Esordio per Kalulu… - gabrielemajo : Post Edited: MILAN – PARMA 0-1 (23’PT) (MARCATORI 12' PT HERNANI) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI -