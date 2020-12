Mattino 5 | scoop su Elisabetta Gregoraci | il vero motivo per cui è finita con Bettuzzi e il retroscena su Coletti VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 13 dicembre 2020) La vita sentimentale diè stata oggetto di discussione della puntata dell’11 dicembre di5. Gli ospiti in collegamento con Federica Panicucci hanno fatto delle confessioni inattese in merito al travagliato passato della showgirl. Nello specifico, si è molto parlato del suo ex Francescoe del suo ipotetico flirt attuale Stefano. Il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha rivelato di essere in possesso di prove che decreterebbero quelli che sono stati i reali motivi della fine della storia con il primo e non solo. Ildella rottura traNel corso della puntata odierna di5 si è parlato anche dei vecchi e nuovi amori di ...