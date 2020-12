Live Milan-Parma 0-1 Pari di Castillejo | annullato

(Di domenica 13 dicembre 2020)contro il, i rossoneri vogliono mantenere il trend per la fuga scudetto, considerando che le inseguitrici hanno vinto tutte. Ecco le scelte dei due tecnici della sfida del...

gabrielemajo : Post Edited: MILAN – PARMA 0-1 (23’PT) (MARCATORI 12' PT HERNANI) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - titty_napoli : RT @calciomercatoit: ?? 24' - Annullato gol al Milan! #Hernandez sfonda a sinistra, #Diaz sfiora e #Castillejo segna la rete del pareggio.… - calciomercatoit : ?? 24' - Annullato gol al Milan! #Hernandez sfonda a sinistra, #Diaz sfiora e #Castillejo segna la rete del pareggi… - fanpage : Pessime notizie per i rossoneri. Brutto infortunio, esce in lacrime dopo 5 minuti di gioco. #MilanParma - GarzPicks : ?Live! Milan 1X & PSG 1X Cuota 1.50 - Stake 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Live Milan

Milan contro il Parma, i rossoneri vogliono mantenere il trend per la fuga scudetto, considerando che le inseguitrici hanno vinto tutte. Ecco le scelte dei due tecnici della sfida del Meazza. MILAN (4 ...Nel posticipo domenicale dell’11a giornata di Serie A il Milan affronta il Parma. Sarà la sfida numero 53 in A tra le due squadre: il bilancio è di 28 vittorie per i rossoneri contro le 11 degli ...