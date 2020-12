Live Genoa-Juventus 1-2 Ronaldo su rigore

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ildi Maran, in netta difficoltà in questo inizio di stagione, ospita unarinfrancata dalla splendida vittoria 3-0 in casa del Barcellona, che ha consentito ai bianconeri di...

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio! L'obiettivo lo conosciamo. Conquistiamo i 3? punti ???? #FinoAllaFine LIVE MATCH… - fcin1908it : LIVE SERIE A - Genoa-Juve 1-2: Ronaldo trasforma il rigore, bianconeri di nuovo in vantaggio - - LivioBaz : @dan_maze Ero con la schermata aperta per coprirmi live col gol del genoa pagato 4 bastardo il mondo - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SerieA #GenoaJuventus 1-1 67' #Pirlo si gioca la carta #Morata, che prende il posto di #Rabiot. Bi… - LivioBaz : Mai bene mezza porca di quella. Segna la Juve e prendo contro il gol di Dybala al fantacalcio, un compromesso comun… -

I bianconeri, reduci dal primo posto ottenuto nel girone di Champions League, arrivano al Ferraris con l'obiettivo di accorciare sul Milan. Molte le assenze tra le file di mister Maran: dal capitano C ...Il Genoa di Maran, in netta difficoltà in questo inizio di stagione, ospita una Juventus rinfrancata dalla splendida vittoria 3-0 in casa del Barcellona, che ha consentito ai bianconeri ...