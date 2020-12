LIVE Dinamo Sassari-Treviso 73-63, Serie A basket in DIRETTA: si entra nell’ultimo quarto, coi sardi in vantaggio di dieci punti (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una breve pausa. 81-74 Treviso si scatena e prova il tutto per tutto. In un amen Imbrò, Logan e Carroll riportano i veneti sotto. Sassari, a sei minuti dalla fine, chiama timeout. 77-67 Imbrò e Bendzius, prosegue questa formula di un tiro a bersaglio per parte. 75-65 Mekowulu-Tillman: un canestro da una parte e un canestro dall’altra, rimane inalterata la distanza. INIZIA IL quarto E ULTIMO PERIODO DI GIOCO. Breve pausa prima dell’inizio dell’ultimo quarto. FINISCE IL TERZO quarto: Dinamo Sassari-Treviso 73-63. 73-63 Tripla di Bendzius allo scadereeeeeeeeeee! Una breve pausa. 70-63 Uno su due ai liberi per Mekowulu e un canestro in transizione per Carroll. ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUna breve pausa. 81-74si scatena e prova il tutto per tutto. In un amen Imbrò, Logan e Carroll riportano i veneti sotto., a sei minuti dalla fine, chiama timeout. 77-67 Imbrò e Bendzius, prosegue questa formula di un tiro a bersaglio per parte. 75-65 Mekowulu-Tillman: un canestro da una parte e un canestro dall’altra, rimane inalterata la distanza. INIZIA ILE ULTIMO PERIODO DI GIOCO. Breve pausa prima dell’inizio dell’ultimo. FINISCE IL TERZO73-63. 73-63 Tripla di Bendzius allo scadereeeeeeeeeee! Una breve pausa. 70-63 Uno su due ai liberi per Mekowulu e un canestro in transizione per Carroll. ...

