Lazio-Verona 1-2, scaligeri in Europa (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Verona batte 2-1 la Lazio nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A e scavalca i biancocelesti in classifica. Gli uomini di Juric passano in vantaggio a fine primo tempo grazie a un'autorete di Lazzari su conclusione di Dimarco (45'), ma vengono raggiunti a inizio ripresa da una zampata di Caicedo (56'). Una leggerezza di Radu al 67' spalanca a Tameze la porta per il 2-1 che decide l'incontro, nonostante l'assalto finale dei padroni di casa. Gli scaligeri agguantano momentaneamente la zona Europa League.Simone Inzaghi ammette qualche difficoltà dopo la sconfitta interna con l'Hellas Verona, ma prova a non fare drammi: "Sapevamo che avremmo potuto avere dei problemi dal punto di vista fisico, però la prestazione c'è stata - ha detto il tecnico della Lazio - I gol ce li siamo ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilbatte 2-1 lanell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A e scavalca i biancocelesti in classifica. Gli uomini di Juric passano in vantaggio a fine primo tempo grazie a un'autorete di Lazzari su conclusione di Dimarco (45'), ma vengono raggiunti a inizio ripresa da una zampata di Caicedo (56'). Una leggerezza di Radu al 67' spalanca a Tameze la porta per il 2-1 che decide l'incontro, nonostante l'assalto finale dei padroni di casa. Gliagguantano momentaneamente la zonaLeague.Simone Inzaghi ammette qualche difficoltà dopo la sconfitta interna con l'Hellas, ma prova a non fare drammi: "Sapevamo che avremmo potuto avere dei problemi dal punto di vista fisico, però la prestazione c'è stata - ha detto il tecnico della- I gol ce li siamo ...

