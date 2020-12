Juventus, la vendetta di Dybala: titolare e gol splendido (Di domenica 13 dicembre 2020) La Juventus ritrova Dybala, l’argentino trova il gol contro il Genoa e dà uno schiaffo alle critiche e le polemiche delle ultime settimane. Finalmente Paulo! Tutto l’ambiente bianconero non aspettava altro che ritrovare il suo numero 10, vittima di un avvio di stagione tremendamente altalenante. Tutta la Juve continua a cercare solidità, e più di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 13 dicembre 2020) Laritrova, l’argentino trova il gol contro il Genoa e dà uno schiaffo alle critiche e le polemiche delle ultime settimane. Finalmente Paulo! Tutto l’ambiente bianconero non aspettava altro che ritrovare il suo numero 10, vittima di un avvio di stagione tremendamente altalenante. Tutta la Juve continua a cercare solidità, e più di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : Calciomercato Juventus, no a Pogba | ‘Vendetta’ clamorosa di Raiola! - AndreaInterNews : Lo scudetto 2020/21 (sì) sarebbe per Zhang la vittoria di Suning in Italia dopo il trionfo in Cina. Per Marotta un… - cmercatoweb : ???? #Juventus, grande rifiuto per #Pogba! #Raiola prepara la vendetta - michele_cofano : RT @juvandme: ?? V PER VENDETTA - JUV&ME LIVE,NEW ERA Giovedì 10 Dicembre ore 22:30 ??Link - UrboG : RT @juvandme: ?? V PER VENDETTA - JUV&ME LIVE,NEW ERA Giovedì 10 Dicembre ore 22:30 ??Link -