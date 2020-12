Gazebo a forma di fiore per il vaccino anti Covid. Arcuri: "Si inizia a metà gennaio" (Di domenica 13 dicembre 2020) La primula come simbolo della campagna vaccinale. Saranno 1.500 Gazebo a forma di fiore, i luoghi dove verranno somministrate le dosi nella seconda fase della campagna per i vaccini anti Covid. I Gazebo, hanno spiegato il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e l’architetto Stefano Boeri, saranno collocati in tutta Italia, nelle piazze delle città, davanti agli ospedali e anche nei campi sportivi. La campagna informativa per invitare gli italiani a vaccinarsi - oltre agli spot su radio, tv, siti web e social - prevede anche la realizzazione di totem informativi davanti agli ospedali, nei parchi, negli uffici pubblici e nelle scuole. Si partirà da metà gennaio, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 dicembre 2020) La primula come simbolo della campagna vaccinale. Saranno 1.500di, i luoghi dove verranno somministrate le dosi nella seconda fase della campagna per i vaccini. I, hanno spiegato il commissario per l’emergenza Domenicoe l’architetto Stefano Boeri, saranno collocati in tutta Italia, nelle piazze delle città, davagli ospedali e anche nei campi sportivi. La campagna intiva per invitare gli italiani a vaccinarsi - oltre agli spot su radio, tv, siti web e social - prevede anche la realizzazione di totem intivi davagli ospedali, nei parchi, negli uffici pubblici e nelle scuole. Si partirà da, ...

