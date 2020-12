Ferrovie in Veneto: al via i treni elettrici sulla Bassano-Padova e Padova-Montebelluna (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo tre anni di lavoro e tre mesi di test, è attivo da domenica il nuovo tratto elettrificato della linea ferroviaria Bassano - Padova e Padova - Montebelluna. Inizieranno a viaggiare a trazione ... Leggi su vicenzatoday (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo tre anni di lavoro e tre mesi di test, è attivo da domenica il nuovo tratto elettrificato della linea ferroviaria. Inizieranno a viaggiare a trazione ...

