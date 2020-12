F1, Lewis Hamilton: “Non si può vincere sempre” (Di domenica 13 dicembre 2020) Lewis Hamilton completa al terzo posto il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di F1 2020. Il sette volte campione del mondo della Mercedes ha gestito la propria posizione per tutti i 55 giri previsti del Yas Marina Circuit. Il britannico della Mercedes ha concluso alle spalle del finnico Valtteri Bottas (Mercedes) e dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), dominatore dell’ultima prova della stagione. Per quest’ultimo, autore della pole-position ieri, si tratta della prima affermazione in carriera sotto i riflettori dell’insidioso tracciato di Abu Dhabi, la seconda in questo 2020. Poco prima di salire sul podio, ai microfoni della massima formula, Lewis Hamilton ha dichiarato: “Non si può vincere sempre. Considerando le mie ultime due settimane, sono felice del ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020)completa al terzo posto il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di F1 2020. Il sette volte campione del mondo della Mercedes ha gestito la propria posizione per tutti i 55 giri previsti del Yas Marina Circuit. Il britannico della Mercedes ha concluso alle spalle del finnico Valtteri Bottas (Mercedes) e dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), dominatore dell’ultima prova della stagione. Per quest’ultimo, autore della pole-position ieri, si tratta della prima affermazione in carriera sotto i riflettori dell’insidioso tracciato di Abu Dhabi, la seconda in questo 2020. Poco prima di salire sul podio, ai microfoni della massima formula,ha dichiarato:si puòsempre. Considerando le mie ultime due settimane, sono felice del ...

