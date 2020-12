Linkiesta : Farsa Italia Il ministro dell’Interno scopre da un sito di avere il Covid. Di Maio confonde fischi per fiaschi e… - Diana26278604 : Qualcuno gli spieghi che la crisi sarà, anzi è, ben peggiore di quella del 2008. La crisi qui è paragonabile a quel… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Di Maio: 'Nel 2021 rischiamo una crisi simile a quella del 2008' #Coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Covid, Di Maio: 'Nel 2021 rischiamo una crisi simile a quella del 2008' #Coronavirusitalia - dar_riee : Di Maio premier sarebbe la ciliegina sulla torta di questo 2020 di merda. #DiMaio #Governo #Covid_19 #13dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Maio

TGCOM

E ora Di Maio gela i suoi Il leader di Italia Viva lo avrebbe addirittura ... rimpasto che "in piena emergenza e con ancora le code avvelenate del contagio del Covid-19, non è prioritario. Non ...Nel 2021 rischiamo una crisi occupazionale e economica simile a quella del 2008". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sottolineando che "il grande problema sarà la domanda interna, le ...