Covid | Codacons | a Napoli istituire numero chiuso nelle vie dello shopping

'Istituire il numero chiuso nelle vie dello shopping di Napoli'. E' quanto chiede il Codacons al Prefetto partenopeo. 'Migliaia di cittadini si sono riversati nelle strade per le compere di Natale

“In Campania non consentiremo la mobilità tra i piccoli comuni” Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo a “Che tempo che fa”. “Dobbiamo con i no ..."Istituire il numero chiuso nelle vie dello shopping di Napoli". E' quanto chiede il Codacons al Prefetto partenopeo. "Migliaia di cittadini si sono riversati nelle strade per le compere di Natale - s ...