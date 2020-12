Coppa del Mondo di sci, discesa libera di Val d'Isère. Prima vittoria di Striedinger (Di domenica 13 dicembre 2020) Val d'Isère, 13 dicembre 2020 - La discesa libera di Val d'Isère riserva tante sorprese, a cominciare dal vincitore di giornata, ossia Otmar Striedinger grazie a un tempo di 2:04.89 : per l'austriaco, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Val d', 13 dicembre 2020 - Ladi Val d'riserva tante sorprese, a cominciare dal vincitore di giornata, ossia Otmargrazie a un tempo di 2:04.89 : per l'austriaco, ...

ItaliaTeam_it : FENOMENALEEEEEEE! ?? Nel gigante di Coppa del Mondo di Courchevel successo di Marta #Bassino! ? RT infinitiiiiiii… - Esercito : Complimenti al 1° Caporal Maggiore Marta BASSINO per la seconda vittoria consecutiva nella gara di slalom gigante i… - marattin : Tre generazioni di eroi calcistici - da Bettega a Baggio, passando per Cabrini, Tardelli, Baresi, Causio e tanti al… - infoitsport : Sci, Coppa del Mondo: la discesa è di Striedinger, Paris chiude nono - Sportmediaset - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen: la staffetta maschile chiude la terza tappa di Coppa del Mondo, Italia per la top 5 #biathlon @AleBergo… -