Avellino-Ternana | le probabili formazioni

(Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Gara spartiacque per l’di Piero Braglia. Una gara che può rappresentare una svolta per la stagione. L’ultima volta al Partenio-Lombardi fu successo per i lupi (2-0). Era il primotimonato da Angelo Antonio D’Agostino. L’avversario di giornata è ladei record. La formazione di Cristiano Lucarelli fin qui ha battuto tutti i record: dieci vittorie consecutive ma soprattutto è ancora imbattuta nel Girone C. I lupi si presenteranno contro i rossoverdi confermando il 4-4-2 visto in occasione del recupero vinto con il Bisceglie. Nonostante figuri nella lista dei convocati Forte tra i pali ci sarà Pane. Il pacchetto difensivo sarà composto da Ciancio, Rocchi, Miceli e Luigi Silvestri. L’asse mediana sarà composta da Tito e Adamo sugli esterni con Aloi e D’Angelo ...