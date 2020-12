Stellantis - Tavares: "In Europa il nostro concorrente di riferimento sarà Volkswagen" (Di sabato 12 dicembre 2020) sarà il gruppo Volkswagen il concorrente di riferimento per Stellantis: a sottolinearlo, in una lunga e articolata intervista ad Automotive News Europe, è Carlos Tavares, numero uno della PSA e prossimo timoniere del nuovo costruttore automobilistico frutto della fusione con la Fiat Chrysler. "Stellantis sarà molto forte in Europa, non esattamente delle dimensioni del gruppo Volkswagen, ma abbastanza simile (la quota aggregata è del 21% contro il 25% circa dei tedeschi, ndr)", spiega il dirigente portoghese. "Ho un enorme rispetto per la Volkswagen perché stanno facendo un lavoro fantastico: prendono molte decisioni coraggiose e vanno avanti con forza sull'elettrificazione, il che li rende un ottimo ... Leggi su quattroruote (Di sabato 12 dicembre 2020)il gruppoildiper: a sottolinearlo, in una lunga e articolata intervista ad Automotive News Europe, è Carlos, numero uno della PSA e prossimo timoniere del nuovo costruttore automobilistico frutto della fusione con la Fiat Chrysler. "molto forte in, non esattamente delle dimensioni del gruppo, ma abbastanza simile (la quota aggregata è del 21% contro il 25% circa dei tedeschi, ndr)", spiega il dirigente portoghese. "Ho un enorme rispetto per laperché stanno facendo un lavoro fantastico: prendono molte decisioni coraggiose e vanno avanti con forza sull'elettrificazione, il che li rende un ottimo ...

L'ad del nuovo gruppo fornisce il quadro delle prossime mosse strategiche: "Continuiamo a vendere auto diesel perché i clienti ci chiedono di farlo, ma in futuro dovremo chiudere le relative attività ...

Mike Manley sarà il nuovo numero uno di Ferrari?

Sarà Mike Manley il nuovo numero uno di Ferrari al posto di Louis Camilleri? Louis Camilleri si è ritirato con effetto immediato come amministratore delegato della Ferrari nella ...

L'ad del nuovo gruppo fornisce il quadro delle prossime mosse strategiche: "Continuiamo a vendere auto diesel perché i clienti ci chiedono di farlo, ma in futuro dovremo chiudere le relative attività ..."