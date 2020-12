“Sono stata data in adozione”. Spunta la figlia segreta del super vip: rivelazione choc (Di sabato 12 dicembre 2020) Si è aperta la questione dell’eredità dopo la morte di Diego Armando Maradona. Oltre alle figlie avute dal matrimonio con Claudia Villafane, Diego Junior (riconosciuto dopo 20 anni e ed altri due (Jania e Diego Fernando) avuti da altre relazioni, Spunta un’altra figlia del Pibe de Oro, morto a 60 anni lo scorso 25 novembre. La ragazza si chiama Magalì Gil e aveva rilasciato una intervista a Live Non è la D’Urso. La sua storia ha dell’incredibile: ha raccontato che è stata data in adozione della madre ad una coppia, e raggiunta la maggiore età ha deciso di cercare la sua madre biologica specificando però che per lei considera suoi genitori quelli che l’hanno adottata e cresciuta con amore. (Continua dopo la foto) “Mia madre mi ha dato in affidamento, era una decisione pianificata fin dall’inizio, e io ho accettato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Si è aperta la questione dell’eredità dopo la morte di Diego Armando Maradona. Oltre alle figlie avute dal matrimonio con Claudia Villafane, Diego Junior (riconosciuto dopo 20 anni e ed altri due (Jania e Diego Fernando) avuti da altre relazioni,un’altradel Pibe de Oro, morto a 60 anni lo scorso 25 novembre. La ragazza si chiama Magalì Gil e aveva rilasciato una intervista a Live Non è la D’Urso. La sua storia ha dell’incredibile: ha raccontato che èin adozione della madre ad una coppia, e raggiunta la maggiore età ha deciso di cercare la sua madre biologica specificando però che per lei considera suoi genitori quelli che l’hanno adottata e cresciuta con amore. (Continua dopo la foto) “Mia madre mi ha dato in affidamento, era una decisione pianificata fin dall’inizio, e io ho accettato ...

GassmanGassmann : 60.078 morti con #COVID19 in Italia fino ad oggi. Perché la loro morte non sia stata vana, e per rispetto di tutti… - chetempochefa : 'L’Egitto è il terzo paese al mondo per numero di condanne a morte: nel 2019 il 62% delle sentenze capitali di tutt… - chetempochefa : 'Questa che vedete alle mie spalle è una nave da guerra: il suo nome è Al-Galala, apparteneva alla Marina Militare… - MXNLJGHTJEN : @BLUEVZAYN hanno detto tutti che sono andata bene, speriamo comunque tra tutt* ero quella che sapeva di più, una… - Michi00Michela : la performance dei txt comunque è stata veramente bellissima sono sempre pazzeschi sul serio -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono stata #400gChallenge annuncia nuove partnership con influencer europei con grande seguito sui social media Fortune Italia