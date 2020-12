Proseguono gli omaggi a Vincenzo Vela per il bicentenario della sua nascita (Di sabato 12 dicembre 2020) Proseguono gli omaggi a Vincenzo Vela (1820-1891) per il bicentenario della sua nascita con la pubblicazione di due originali progetti editoriali: dal 15 dicembre al Museo e nelle librerie del Cantone Ticino, saranno disponibili la graphic novel Ti chiamavano Cenzín, firmata dall’illustratore Hannes Binder e dal poeta e scrittore Alberto Nessi, e l’antologia Poeti per Vincenzo Vela, nella quale 32 poeti della Svizzera italiana dedicano i loro testi poetici o in prosa all’artista o alla sua opera. Il bicentenario della nascita di Vincenzo Vela si riVela un’occasione preziosa non solo per riconsiderare la personalità ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 12 dicembre 2020)gli(1820-1891) per ilsuacon la pubblicazione di due originali progetti editoriali: dal 15 dicembre al Museo e nelle librerie del Cantone Ticino, saranno disponibili la graphic novel Ti chiamavano Cenzín, firmata dall’illustratore Hannes Binder e dal poeta e scrittore Alberto Nessi, e l’antologia Poeti per, nella quale 32 poetiSvizzera italiana dedicano i loro testi poetici o in prosa all’artista o alla sua opera. Ildisi riun’occasione preziosa non solo per riconsiderare la personalità ...

emergenzavvf : #Modena #maltempo, proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco per gli allagamenti a #Nonantola dopo la rottura d… - emergenzavvf : Proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco per assistere la popolazione di #Bitti (NU) colpita dal #maltempo di… - QuotidianPost : Proseguono gli omaggi a Vincenzo Vela per il bicentenario della sua nascita - vale1586stella : Gli addobbi natalizi proseguono.. Tommaso & Pier.. #gregorelli - FlussoPensieri : RT @FlussoPensieri: 'Gli stupidi sono pericolosi. Non sanno tenere conto delle conseguenze delle loro azioni e proseguono all'infinito'. -