Premier Conte | “Spostamenti tra comuni a Natale? Parlamento tornerà su questo punto”

"Gli spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno? In Parlamento c'è una grande sensibilità su questo punto e se il Parlamento, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni sui comuni più piccoli torneremo su questo punto. Il Parlamento è sovrano, ma serve grande cautela". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito alla possibile deroga sugli spostamenti tra comuni nei giorni festivi. "I limiti agli spostamenti durante le feste di Natale possono creare un problema oggettivo, è chiaro che chi vive in una grande città e ha i congiunti prossimi ha la possibilità di muoversi – ha precisato Conte durante una conferenza stampa al termine del Vertice Ue -,

