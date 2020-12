Ponticelli | nascondono droga in casa Arrestata coppia di spacciatori

Leggi su 2anews

(Di sabato 12 dicembre 2020) Apresso un’abitazione in via Flauto Magico sono stati arrestati marito e moglie per spaccio di. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato, con il supporto di un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in via Flauto