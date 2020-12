Paolo Rossi, la commozione di Cabrini: «Ho perso un amico, un fratello» (Di sabato 12 dicembre 2020) Antonio Cabrini ha preso parola nel corso dei funerali di Paolo Rossi dedicando un toccante messaggio al suo ex compagno di squadra Antonio Cabrini ha preso parola nel corso dei funerali di Paolo Rossi dedicando un toccante messaggio al suo ex compagno di squadra. Le sue parole UN fratello – «Ciao Paolo, non sei più tra noi. Ho perso un amico, un fratello. Le emozioni che abbiamo condiviso hanno stravolto la nostra vita, abbiamo combattuto, vinto e a volte perso. Insieme abbiamo conosciuto il significato vero di un gruppo, il nostro gruppo. Non credevo che ti saresti allontanato cosi presto, ti vedo ancora scartare una caramella e metterla in bocca, con la tua velocità. Mi manchi, mi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Antonioha preso parola nel corso dei funerali didedicando un toccante messaggio al suo ex compagno di squadra Antonioha preso parola nel corso dei funerali didedicando un toccante messaggio al suo ex compagno di squadra. Le sue parole UN– «Ciao, non sei più tra noi. Houn, un. Le emozioni che abbiamo condiviso hanno stravolto la nostra vita, abbiamo combattuto, vinto e a volte. Insieme abbiamo conosciuto il significato vero di un gruppo, il nostro gruppo. Non credevo che ti saresti allontanato cosi presto, ti vedo ancora scartare una caramella e metterla in bocca, con la tua velocità. Mi manchi, mi ...

