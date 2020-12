Natale spostamenti tra comuni | Brusaferro | «No allentamento misure» | cosa rischiamo

Leggi su urbanpost

(Di sabato 12 dicembre 2020)Covid decreto messo in discussione, ma il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati, ha voluto mettere in guardia: «No agli allentamenti sue mobilità» o ci sarà «una inversione della tendenza». Per evitare che la curva del contagio si risollevi saranno necessari “tutti gli sforzi” nel periodo delle feste. leggi anche l’articolo —> La cucina in un comune, il soggiorno in un altro:e Covid nel paese delle case divise «Si sta progressivamente riducendo il numero di nuovi casi in Italia e in Europa. La tendenza è alla decrescita ma il numero è ancora significativo. L’elevata incidenza e l’attuale forte impatto sui servizi sanitari richiedono di essere molto cauti, di evitare di ridurre in maniera significativa le ...