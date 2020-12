Miozzo (Cts) avverte: 'Il virus non ammette deroghe, gli spostamenti vanno ridotti' (Di sabato 12 dicembre 2020) "Gli spostamenti durante il periodo natalizio andrebbero ridotti, non aumentati". Così Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, in una intervista a La Stampa. "Questo virus - ... Leggi su globalist (Di sabato 12 dicembre 2020) "Glidurante il periodo natalizio andrebbero, non aumentati". Così Agostino, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, in una intervista a La Stampa. "Questo- ...

wireditalia : I dati del Miur pubblicati da Wired “non erano noti” al Cts – l'ha detto alla Camera il coordinatore Miozzo – e son… - RenzoSoldani : RT @Open_gol: Gli spostamenti nei giorni di festa dovranno essere limitati secondo il capo del Cts Miozzo. Le riunioni in famiglia restano… - solInvi14086706 : @SkyTG24 Il senso di ridurli il 25-26 e consentirli invece DOMENICA 27 esattamente qual è? Rispondo Quello di para… - blogsicilia : Natale 2020, 'Il Covid19 non ammette deroghe', il monito di Miozzo (CTS) - - f_giuffrida : RT @Open_gol: Gli spostamenti nei giorni di festa dovranno essere limitati secondo il capo del Cts Miozzo. Le riunioni in famiglia restano… -