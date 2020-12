Mediaset: nel febbraio 2016 consiglio Vivendi autorizzò 'scalata' (Di sabato 12 dicembre 2020) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Il consiglio di sorveglianza di Vivendi aveva autorizzato il management a procedere all'acquisto di azioni Mediaset fino al 24,99% del capitale della società nel febbraio del 2016, ovvero due mesi prima che le società, ad aprile, stringessero il primo accordo per l'acquisto del 100% della pay-tv Mediaset Premium. Accordo che avrebbe consentito a Vivendi di diventare azionista Mediaset con il 3,5% del Biscione. E' quanto hanno scoperto i pm di Milano che indagano sul caso. Il dettaglio, di cui erano all'oscuro la controparte e le autorità di vigilanza, emerge dall'avviso di conclusione delle indagini sul caso, che ipotizza il reato di ostacolo alla vigilanza e manipolazione del mercato per Vincent Bolloré e Arnaud de ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Ildi sorveglianza diaveva autorizzato il management a procedere all'acquisto di azionifino al 24,99% del capitale della società neldel, ovvero due mesi prima che le società, ad aprile, stringessero il primo accordo per l'acquisto del 100% della pay-tvPremium. Accordo che avrebbe consentito adi diventare azionistacon il 3,5% del Biscione. E' quanto hanno scoperto i pm di Milano che indagano sul caso. Il dettaglio, di cui erano all'oscuro la controparte e le autorità di vigilanza, emerge dall'avviso di conclusione delle indagini sul caso, che ipotizza il reato di ostacolo alla vigilanza e manipolazione del mercato per Vincent Bolloré e Arnaud de ...

pisto_gol : Nel 2013, dopo Juve-Bayern 0:2, ad una domanda tecnica, sul 3:5:2, Conte rispose in maniera cordialmente irrispetto… - TV7Benevento : Mediaset: nel febbraio 2016 consiglio Vivendi autorizzò 'scalata'... - 1987_Lorenza : Che cosa significa 'nel giorno dedicato a Paolo Rossi, Immobile va in panchina'????? By sport mediaset??? - shinesobrights1 : RT @flawless0cean: Se volete vivere nel 2030 collegatevi su Mediaset Extra. That’s it #gfvip - abbracciamiora_ : RT @flawless0cean: Se volete vivere nel 2030 collegatevi su Mediaset Extra. That’s it #gfvip -