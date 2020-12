LIVE Sci alpino, SuperG d’Isere in DIRETTA: 8° Innerhofer, Dominik Paris convince. Trionfa Caviezel (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 13.30 LA CRONACA DEL SuperG DI VAL d’Isere LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO 12.25 il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 12.25 Le prime posizioni della generale: 1 PINTURAULT Alexis FRA 276 2 ODERMATT Marco SUI 260 3 ZUBCIC Filip CRO 208 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 156 5 BRAATHEN Lucas NOR 155 6 MEILLARD Loic SUI 145 7 KRANJEC Zan SLO 134 8 SCHMID Alexander GER 129 8 FORD Tommy USA 129 10 Caviezel Gino SUI 102 12.22 Top ten ed italiani: 1 Caviezel Mauro SUI 1:01.34 2 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:01.44 +0.10 3 WALDER Christian AUT 1:01.88 ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 13.30 LA CRONACA DELDI VALLA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO 12.25 il nostrotermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima, buona giornata da OA Sport. 12.25 Le prime posizioni della generale: 1 PINTURAULT Alexis FRA 276 2 ODERMATT Marco SUI 260 3 ZUBCIC Filip CRO 208 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 156 5 BRAATHEN Lucas NOR 155 6 MEILLARD Loic SUI 145 7 KRANJEC Zan SLO 134 8 SCHMID Alexander GER 129 8 FORD Tommy USA 129 10Gino SUI 102 12.22 Top ten ed italiani: 1Mauro SUI 1:01.34 2 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:01.44 +0.10 3 WALDER Christian AUT 1:01.88 ...

gianmilan76 : Ribaltone o conferma? Scopritelo con noi LIVE alle 12.20 su @eurosportitalia 1 per la II MANCHE GS donne da… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! Dalle 14 #live! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga… - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, SuperG d Isere in DIRETTA: Innerhofer settimo, subito un Paris ... - Matt_Orlandi : LIVE #scialpinomaschile, super G #ValdIsere 2020 in tempo reale: inizio ore 10.30 - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino pettorale n.4 Brignone n.7 - #alpino #Gigante #Courchevel… -