La nuova concorrente si è subito scontrata con il chirurgo (Di sabato 12 dicembre 2020) Samantha De Grenet è una nuova concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, ma si è già scontrata con Giacomo Urtis. GF Vip, entra Samantha De Grenet: scontro con Urtis su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 12 dicembre 2020) Samantha De Grenet è unaufficiale del Grande Fratello Vip, ma si è giàcon Giacomo Urtis. GF Vip, entra Samantha De Grenet: scontro con Urtis su Notizie.it.

neur0fluss0 : @miriamm64365188 Ma se gli ha scritto in privato e lui non le ha risposto!! Poi chiaro che essendo una nuova concor… - bebeyhtw : @nonmeloricordoo Lui poteva evitare di sbottare ma io lo capisco , quindi questa é una mia opinione , c’è dopo tre… - Elena52199033 : RT @sdcsroberts: signorini: “sonia è una nuova concorrente” tommaso: #gfvip - AngeloPulpito4 : La reazione di #tommasozorzi quando Alfonso gli ha detto che Sonia è una nuova Concorrente...#GFVIP - unsaid_ainos : RT @sorpresoneebaby: alfonso: “sonia è una nuova concorrente” TOMMASO CHE CORRE VIA CHE CINEMA #GFVIP -