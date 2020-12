Juve, Pirlo suona l’allarme: ha in testa un solo obiettivo (Di sabato 12 dicembre 2020) La Juve si prepara alla sfida di domani contro il Genoa, ma Pirlo non vuole saperne del passato: la gara col Barcellona va dimenticata. Non che ci si aspettasse un avvio di stagione da record per la Juventus, soprattutto con l’inizio del nuovo ciclo targato Andrea Pirlo. Ma l’andamento è chiaramente ancora deludente, e l’attenzione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 12 dicembre 2020) Lasi prepara alla sfida di domani contro il Genoa, manon vuole saperne del passato: la gara col Barcellona va dimenticata. Non che ci si aspettasse un avvio di stagione da record per lantus, soprattutto con l’inizio del nuovo ciclo targato Andrea. Ma l’andamento è chiaramente ancora deludente, e l’attenzione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

forumJuventus : Arthur: 'All'inizio ero un po' in difficoltà, CR7 e Pirlo mi hanno aiutato molto. 3-0 al Camp Nou? Questa Juve ha c… - JuventusTV : Mister @Pirlo_official presenta #GenoaJuve ??? Guarda l'intervista, qui ?? - forumJuventus : Pirlo pre Genoa#Juve: 'Dobbiamo mantenere stessa voglia, concentrazione e ritmo visti al Camp Nou per far bene in q… - ilbianconerocom : #Genoa-#Juve, UFFICIALI i convocati di #Pirlo: fuori #Demiral e #Chiellini, ecco #Morata - notiziepiemont : Pirlo: «Dimenticare il Barca e fare 3 punti» -