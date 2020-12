Gregoretti, Toninelli su Salvini: “A parole faceva il duro, diceva che difendeva i confini ma negli atti giudiziari scarica su altri la responsabilità” (Di sabato 12 dicembre 2020) Seconda udienza preliminare del processo per la richiesta di rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona aggravata per la vicenda del ritardo dello sbarco di 123 migranti dalla nave Gregoretti. Durante l’udienza i giudici hanno sentito anche la testimonianza dell’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. In un breve scambio con i giornalisti ha ributtato la palla nel campo di Salvini, senza usare mezzi termini: “Salvini a parole faceva il duro e negli atti giudiziari scariva la responsabilità su altri… avete capito il soggetto?” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Seconda udienza preliminare del processo per la richiesta di rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’interno Matteo, accusato di sequestro di persona aggravata per la vicenda del ritardo dello sbarco di 123 migranti dalla nave. Durante l’udienza i giudici hanno sentito anche la testimonianza dell’ex ministro dei Trasporti Danilo. In un breve scambio con i giornalisti ha ributtato la palla nel campo di, senza usare mezzi termini: “ilscariva la responsabilità su… avete capito il soggetto?” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

