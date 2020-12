‘Gf Vip 5’, venticinquesima puntata: eliminata Selvaggia Roma, entrano tre nuovi vipponi, volano stracci tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci e i nominati sono… (Di sabato 12 dicembre 2020) Anche questo venerdì sera, Alfonso Signorini ha tenuto compagnia ai telespettatori di Canale 5 con la venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono state subito messo al centro dell’attenzione per la loro relazione difficile con gli altri inquilini della Casa. Molti concorrenti, infatti, hanno accusato Dayane di essere troppo possessiva nei confronti di Rosalinda. La Mello si è difesa dicendo di essere semplicemente se stessa nella Casa. Successivamente, il conduttore ha mostrato una clip di un scherzo mattutino mal digerito dalla modella brasiliana che ha scatenato una lite con Selvaggia Roma. L’ex concorrente di Temptation Island è rimasta stizzita dal modo di comportarsi della Mello. In seguito, Stefania Orlando ha avuto un confronto con Patrizia De Blanck. La Contessa ha ... Leggi su isaechia (Di sabato 12 dicembre 2020) Anche questo venerdì sera, Alfonso Signorini ha tenuto compagnia ai telespettatori di Canale 5 con ladel Grande Fratello Vip 5. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono state subito messo al centro dell’attenzione per la loro relazione difficile con gli altri inquilini della Casa. Molti concorrenti, infatti, hanno accusato Dayane di essere troppo possessiva nei confronti di Rosalinda. La Mello si è difesa dicendo di essere semplicemente se stessa nella Casa. Successivamente, il conduttore ha mostrato una clip di un scherzo mattutino mal digerito dalla modella brasiliana che ha scatenato una lite con. L’ex concorrente di Temptation Island è rimasta stizzita dal modo di comportarsi della Mello. In seguito, Stefania Orlando ha avuto un confronto con Patrizia De Blanck. La Contessa ha ...

fanpage : Protesta sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò - Ontvvvv : Mai più concorrenti stranieri al GF VIP. GRAZIE #GFVIP - conci66aa : Al GF VIP neanche hanno detto nulla della morte di Paolo Rossi ????so che nn era Maradona , ma pur sempre un grande d… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, venticinquesima puntata: eliminata #SelvaggiaRoma, entrano tre nuovi vipponi, volano stracci tra… - katiadiluna16 : Praticamente Pretelli ha aperto gli occhi. Addio ai #gregorelli ? #gfvip #GrandeFratelloVip #GrandeFratello… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie