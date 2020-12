Coronavirus, 19.903 nuovi contagi con 196.439 test: un quarto dei casi in Veneto. Morti in 649 (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono 19.903 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 196.439 tamponi processati., con un’incidenza del 10,1%. I Morti sono 649. Nuova diminuzione della pressione negli ospedali con 496 posti letto in meno occupati nei reparti Covid e 66 pazienti in meno assistiti in terapia intensiva, dove gli ingressi sono stati 195. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono 19.903 idiaccertati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 196.439 tamponi processati., con un’incidenza del 10,1%. Isono 649. Nuova diminuzione della pressione negli ospedali con 496 posti letto in meno occupati nei reparti Covid e 66 pazienti in meno assistiti in terapia intensiva, dove gli ingressi sono stati 195. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

you_trend : ?? #Coronavirus, 12/12/20 • Attualmente positivi: 684.848 • Deceduti: 64.036 (+649) • Dimessi/Guariti: 1.076.891 (+… - clikservernet : Coronavirus, 19.903 nuovi contagi con 196.439 test: un quarto dei casi in Veneto. Morti in 649 - fattoquotidiano : RT @FQLive: #ULTIIMORA Coronavirus, 19.903 nuovi casi e 649 decessi - FQLive : #ULTIIMORA Coronavirus, 19.903 nuovi casi e 649 decessi - Noovyis : (Coronavirus, 19.903 nuovi contagi con 196.439 test: un quarto dei casi in Veneto. Morti in 649) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 903 Bollettino Coronavirus oggi, 19.903 contagi e 649 morti per Covid: i dati di sabato 12 dicembre Fanpage Covid in Umbria, attuati positivi sotto a quota cinquemila

Continua a salire in numero dei guariti in Umbria: 406 il 12 dicembre: portando il totale delle persone che hanno sconfitto il Covid-19 a 20.644. E’ quanto emerge dal sito internet della regione Umbri ...

Covid, casi attuali sotto i 5 mila. Altri 10 morti, ricoveri in calo

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 211 nuovi positivi e 406 guarigioni. Decessi: 4 a Terni e 2 a Perugia ...

Continua a salire in numero dei guariti in Umbria: 406 il 12 dicembre: portando il totale delle persone che hanno sconfitto il Covid-19 a 20.644. E’ quanto emerge dal sito internet della regione Umbri ...Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 211 nuovi positivi e 406 guarigioni. Decessi: 4 a Terni e 2 a Perugia ...