Usate lo shampoo, non solo per i capelli, ma anche per la manicure. Incredibile ma vero. (Di venerdì 11 dicembre 2020) Usate lo shampoo per fare la manicure a casa! A causa del lockdown, è capitato che le estetiste rimanessero chiuse, costringendoci a fare da sole. Ci sono tanti modi per fare le unghie, dallo smalto colorato alla ricostruzione dell’unghia (in commercio ci sono tantissimi kit per farsi le unghie). Prima di mettere lo smalto, togliete le cuticole in eccesso e limate le unghie dando loro la forma che più vi piace. Può capitare che le pellicine siano così dure da non poter essere lavorate. Qui ci può venire in aiuto lo shampoo. Curiose di sapere perché? Iniziamo! Usate lo shampoo per ammorbidire le cuticole Fate ammorbidire le pellicine, prendendo una ciotola con acqua calda e un po’ di shampoo per i capelli. Immergete le mani dentro la ciotola. Dopo un ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 11 dicembre 2020)loper fare laa casa! A causa del lockdown, è capitato che le estetiste rimanessero chiuse, costringendoci a fare da sole. Ci sono tanti modi per fare le unghie, dallo smalto colorato alla ricostruzione dell’unghia (in commercio ci sono tantissimi kit per farsi le unghie). Prima di mettere lo smalto, togliete le cuticole in eccesso e limate le unghie dando loro la forma che più vi piace. Può capitare che le pellicine siano così dure da non poter essere lavorate. Qui ci può venire in aiuto lo. Curiose di sapere perché? Iniziamo!loper ammorbidire le cuticole Fate ammorbidire le pellicine, prendendo una ciotola con acqua calda e un po’ diper i. Immergete le mani dentro la ciotola. Dopo un ...

fletchersmile98 : Oggi chiedo un consiglio a chi come me ha la cute sensibile con un po’ di dermatite e i capelli che si ungono solo… - neveanovembre : Raga ma perché dopo 1 giorno i capelli son già sporchi? Voi che shampoo usate? Non ne posso più -

