(Di venerdì 11 dicembre 2020) Gli anelli dell'orrore delle violenze subite e quelli delle omissioni e delle menzogne si intrecciano in un’unica trama. Ricostruite nelle indagini dei pm di Roma: che accusano l’Egitto per un delitto di Stato. Su cui la politica chiude gli occhie Patrick Zaki: dall'Egitto solo promesse e nessuna verità" Diritti umani violati in Egitto ma Al-Sisi rimane l’amico di tutti " Caso, le immagini dei bunker del Cairo dove vengono torturati i prigionieri" Il realismo straccione dell'Italia con l'Egitto sui casi die Patrick Zaky " Parigi, incontro Al-Sisi Macron, le proteste represse dalla polizia"

lalauralosa : RT @espressonline: Torturatori e depistaggi: le due catene di Giulio Regeni - espressonline : Torturatori e depistaggi: le due catene di Giulio Regeni -

Ultime Notizie dalla rete : Torturatori depistaggi

Gli anelli dell'orrore delle violenze subite e quelli delle omissioni e delle menzogne si intrecciano in un’unica trama. Ricostruite nelle indagini dei pm di Roma: che accusano l’Egitto per un delitto ...007 EGIZIANI VERSO IL PROCESSO. LA PROCURA DI ROMA CHIUDE LE INDAGINI ROMA. Ci sarà un processo in Italia per il brutale omicidio di Giulio Regeni, “seviziato per giorni con oggetti roventi, calci, pu ...