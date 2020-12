Torino, l’agente di Zaza: «Non andrà via a gennaio» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Beppe Bozzo ha parlato del futuro al Torino di Simone Zaza Beppe Bozzo, agente tra gli altri di Simone Zaza, in una intervista a Tuttosport ha parlato del futuro in granata del suo assistito. Il rapporto tra l’attaccante e il Torino non è mai sbocciato del tutto e allora in tanti hanno pensato a un possibile addio nel mercato invernale. «A gennaio non lascerà il Torino, lì sta bene». La dichiarazione chiara e coincisa dell’agente Beppe Bozzo sul futuro di Zaza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Beppe Bozzo ha parlato del futuro aldi SimoneBeppe Bozzo, agente tra gli altri di Simone, in una intervista a Tuttosport ha parlato del futuro in granata del suo assistito. Il rapporto tra l’attaccante e ilnon è mai sbocciato del tutto e allora in tanti hanno pensato a un possibile addio nel mercato invernale. «Anon lascerà il, lì sta bene». La dichiarazione chiara e coincisa delBeppe Bozzo sul futuro di. Leggi su Calcionews24.com

