The Wilds | la recensione | Se Lost diventa un pigiama party distopico

La recensione di The Wilds, la nuova serie tv, prima young adult di Amazon Prime Video in streaming dall'11 dicembre, chiaramente ispirata a Lost: una sfida impegnativa riuscita solo in parte. Un gruppo di persone sta volando sull'oceano, mentre il loro aeroplano precipita, e si trovano dispersi su un'isola deserta. Attenzione: state leggendo la recensione di The Wilds, la nuova serie Amazon Prime Video, disponibile in streaming dall'11 dicembre, e non quella di Lost. Ma è evidente che l'ispirazione della prima serie young adult targata Prime Video è quella della serie creata da J.J. Abrams e Damon Lindelof. È una sfida particolarmente difficile: The Wilds ha scelto di ispirarsi a un'opera che ha cambiato la storia della serialità televisiva, e scusate se è poco.

