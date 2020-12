Serie B LIVE: il Monza supera il Venezia grazie a Carlos Augusto e Mota Carvalho (Di venerdì 11 dicembre 2020) Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato. La notizia del giorno: Il Monza espugna il campo del Venezia e torna alla vittoria. Dopo un primo tempo caratterizzato da un grande equilibrio, giocato a buoni ritmi, la partita si sblocca nella ripresa. I ragazzi di Brocchi trovano al 62? il vantaggio grazie a Carlos Augusto, il cui tiro-cross sorprende Lezzerini e s’infila sotto la traversa. Il Venezia fatica a reagire e, nel finale, il Monza raddoppia con Mota Carvalho su assist di Gytkjaer. Con questo successo, i brianzoli salgono in zona play-off a a una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020)B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Le notizie più importanti dallaB: notizie, infortuni, squalifiche e mercato. La notizia del giorno: Ilespugna il campo dele torna alla vittoria. Dopo un primo tempo caratterizzato da un grande equilibrio, giocato a buoni ritmi, la partita si sblocca nella ripresa. I ragazzi di Brocchi trovano al 62? il vantaggio, il cui tiro-cross sorprende Lezzerini e s’infila sotto la traversa. Ilfatica a reagire e, nel finale, ilraddoppia consu assist di Gytkjaer. Con questo successo, i brianzoli salgono in zona play-off a a una ...

