Sassuolo-Benevento, De Zerbi: “Djuricic ha fatto bene, ma ci manca Caputo. Paolo Rossi? Il nome dice già tutto” (Di sabato 12 dicembre 2020) Prima o poi pagheremo tutte queste assenze, per ora ci è andata bene.Così Roberto De Zerbi, intervenuto al termine della sfida di Serie A contro il benevento. Il tecnico del Sassuolo ha voluto analizzare nel dettaglio il successo dei suoi con il parziale di 1-0, segnato comunque dalle molte assenze, specialmente nel reparto offensivo. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l'ex allenatore del Palermo ha esordito sottolineando l'atteggiamento mentale della sua squadra e l'attuale situazione di classifica: “Mentalmente ci siamo e questo è determinante, perché stiamo soffrendo sul piano fisico e dei calciatori a disposizione. Anche se non siamo brillanti, dobbiamo fare le cose fatte bene. Dall’infermeria, comunque, stanno uscendo elementi importanti. Non voglio mettere troppa pressione ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) Prima o poi pagheremo tutte queste assenze, per ora ci è andata.Così Roberto De, intervenuto al termine della sfida di Serie A contro il. Il tecnico delha voluto analizzare nel dettaglio il successo dei suoi con il parziale di 1-0, segnato comunque dalle molte assenze, specialmente nel reparto offensivo. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l'ex allenatore del Palermo ha esordito sottolineando l'atteggiamento mentale della sua squadra e l'attuale situazione di classifica: “Mentalmente ci siamo e questo è determinante, perché stiamo soffrendo sul piano fisico e dei calciatori a disposizione. Anche se non siamo brillanti, dobbiamo fare le cose fatte. Dall’infermeria, comunque, stanno uscendo elementi importanti. Non voglio mettere troppa pressione ...

