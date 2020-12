Non si vedono le transazioni nell’app IO per il cashback di Stato? Tempi necessari (Di venerdì 11 dicembre 2020) Come comportarsi se non si vedono le transazioni nell’app IO per il programma del cashback di Stato e se quanto speso dunque non sembra concorrere al rimborso per il mese corrente di dicembre 2020? Niente panico se più di qualche utente sta incorrendo in quella che sembrerebbe un’anomalia di natura tecnica. Potrebbe essere necessario del tempo in più prima di visualizzare in app alcuni acquisti che sono stati effettuati con carte o altri metodi di pagamento digitale. Il cashback vero e proprio è partito lo scorso 8 dicembre, con la possibilità di iniziare ad accumulare spesa rimborsabile per tanti italiani. Il via definitivo al programma è Stato tuttavia caratterizzato da un gran numero di problemi dell’app IO con l’impossibilità di registrare le ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Come comportarsi se non sileIO per il programma deldie se quanto speso dunque non sembra concorrere al rimborso per il mese corrente di dicembre 2020? Niente panico se più di qualche utente sta incorrendo in quella che sembrerebbe un’anomalia di natura tecnica. Potrebbe essereo del tempo in più prima di visualizzare in app alcuni acquisti che sono stati effettuati con carte o altri metodi di pagamento digitale. Ilvero e proprio è partito lo scorso 8 dicembre, con la possibilità di iniziare ad accumulare spesa rimborsabile per tanti italiani. Il via definitivo al programma ètuttavia caratterizzato da un gran numero di problemi dell’app IO con l’impossibilità di registrare le ...

Ultime Notizie dalla rete : Non vedono Non si vedono le transazioni nell'app IO per il cashback di Stato? OptiMagazine Mercedes con ampio margine, ma Verstappen spera il colpaccio

Cashback, i soldi rischiano di non bastare per tutti i rimborsi dei cittadini iscritti

Dopo i problemi dei primi giorni, il cashback sembra funzionare. Stanziati 227,9 milioni di euro fino al 31 dicembre: se tutti spendessero 1.500 euro, il rimborso sarebbe “proporzionalmente ridotto” ...

