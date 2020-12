Napoli | Caldoro sul Consiglio Comunale | “Bisognava evitare che altri mettessero le mani sulla citta”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “non meritava il commissariamento a tre mesi dallo scioglimento. Bisognavachelecittà”. Lo scrive in un tweet Stefanocapo dell’opposizione inregionale, già berlusconiano doc ed ex Governatore campano. Il candidato, contro De Luca, alla poltrona di Santa Lucia nelle scorse elezioni regionali tramite i social torna sul polverone alzatosi suldiper l’approvazione del Bilancio di previsione, arrivata solo in tarda nottata. Dopo il salvataggio, in extremis di De Magistris,lancia il guanto di sfida per le comunali imminenti di Palazzo ...