Mattia | patrocinio legale a donne vittime violenza | ringrazio Municipio I

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – “tutto il Consiglio del Iper la risoluzione che sostiene e da’ forza maggiore al protocollo sottoscritto dalla Regione Lazio e dagli Ordini degli avvocati sulalledie stalking, raggiunto grazie a un mio emendamento al bilancio regionale.” “L’approvazione di questo documento testimonia un buon metodo per declinare le azioni della Regione Lazio ela presidente Alfonsi e la presidente della Commissione Pari Opportunita’, Daniela Spinaci, che ha dato impulso all’iniziativa, per la sensibilita’ che hanno sempre dimostrato sui temi sociali, come gia’ fatto con la legge di istituzione del sistema di educazione e istruzione 0-6 anni, approvata il 15 luglio scorso in Consiglio ...