La moglie di Paolo Rossi | “Ecco perchè non andò al Napoli”

Nella sua breve, quanto straordinaria, carriera di calciatore, Paolo Rossi fu cercato dal Napoli di Ferlaino ma l'affare non andò in porto e all'epoca l'ex attaccante del Vicenza venne fischiato dal pubblico del San Paolo. Ma oggi la moglie dello sfortunato campione del mondo a Spagna '82 deceduto all'età di 64 anni, fa chiarezza su quella operazione di mercato saltata. "Il rifiuto al Napoli? Paolo mi ha sempre spiegato che non ha mai rifiutato Napoli", racconta Federica Cappelletti, la moglie di Rossi, all'indomani della morte del campione che ha fatto sognare l'Italia. "Paolo chiese a Ferlaino di fare una squadra vincente, Ferlaino disse che non avrebbe fatto una squadra vincente ed allora rifiutò. Ma, Paolo adorava ...

